L’INPS presto recepirà le nuove disposizioni del Governo a fronte della Fase 2 della riapertura di fabbriche ed esercizi commerciali. In vista di una ondata di richieste di aiuto da parte della popolazione, il premier Conte sta pensando di estendere alcune garanzie per i contribuenti in modo da non gravare troppo e subito sulle loro spalle.

Il bonus erogato ad aprile dovrebbe estendersi anche a maggio con un massimale però di 800 euro per le partite IVA, oltre a sgravi fiscali di varia natura ancora imprecisati. Finché non verrà pubblicato il decreto cosiddetto “Aprile” non possiamo sapere con certezza quali misure saranno attuate. A lato sono previsti nuovi congedi parentali Covid e un rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsti a marzo. INPS: nuovo bonus di 800 euro a sostegno dei contribuenti Parlare di nuovi bonus nel prossimo decreto tuttavia fa sorridere, visto che gli incassi da parte degli Italiani che lo avevano richiesto sono stati molto rallentati e dilazionati nel tempo. Se l’importo dovesse essere aumentato a 800 euro è già un buon risultato, mentre il ministro dell’Economia Gualtieri ha precisato che le prossime indennità verranno erogate in modo automatico per chi aveva già fatto domanda. Dunque, chi ha già fatto richiesta all’INPS per il bonus a marzo dovrebbe essere esonerato dal fare una nuova domanda. Ma ci chiediamo se davvero i sistemi informatici INPS siano così proattivi da non necessitare ulteriori azioni da parte dei contribuenti. Ad ogni modo ci saranno nuovi criteri di selezione, ma non possiamo avere certezze sui requisiti necessari. Infine Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dichiarato che sta lavorando su un reddito di emergenza “prevedendo un meccanismo a salire in base al numero dei componenti del nucleo familiare“.