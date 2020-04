Huawei FreeBuds 3i: l'esperienza di ascolto migliore col nuovo modello

Sono state annunciate oggi le nuove HUAWEI FreeBuds 3i, le cuffie true-wireless che garantiscono all’utente una qualità del suono premium, con connettività senza soluzione di continuità ad un prezzo accessibile. Caratterizzate da un nuovo design e dalla tecnologia Active Noise Cancellation, HUAWEI FreeBuds 3i regalano un’esperienza audio immersiva, indipendentemente dall’ambiente circostante.

“HUAWEI FreeBuds 3i sono i nostri nuovi auricolari wireless dotati della tecnologia Active Noise Cancellation. Ci impegniamo ogni giorno per offrire ai consumatori le tecnologie audio più all’avanguardia, in modo che possano godere appieno sia della loro musica preferita e possano avere conversazioni sempre chiare, ovunque si trovino.” Ha affermato Isabella Lazzini, Marketing and Retail Manager Huawei Italia CBG.

Musica allo stato puro

Che si tratti di telefonate con i propri cari o di emozionanti effetti speciali di film e serie tv, con i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 3i sarà possibile godersi tutto questo senza essere interrotti, grazie all’eccellente sistema di cancellazione del rumore, grazie ai due microfoni rivolti verso l’esterno, che rilevano accuratamente il rumore ambientale per abbassarlo attivamente fino a 32dB, e la riduzione del rumore del vento di 6m/s. Un terzo microfono rivolto verso l’interno riceve la voce e la conduce all’interno del padiglione auricolare, per migliorare ulteriormente la qualità delle chiamate.

Ottime performance

Per una perfetta interazione tra tutti i dispositivi HUAWEI, una finestra pop-up sullo smartphone aiuta ad abbinare automaticamente i due dispositivi non appena la custodia di ricarica di HUAWEI FreeBuds 3i è aperta, permettendo agli utenti di ascoltare istantaneamente le loro canzoni preferite o di tenere facilmente sotto controllo lo stato della batteria. Le nuove HUAWEI FreeBuds 3i possono essere comodamente gestite attraverso l’app AI Life, per modificare le shortcut e verificare lo status della batteria. Sincronizzandosi ad ogni vostro movimento, HUAWEI FreeBuds 3i sono dotate di sensori integrati su entrambi i lati, che garantiscono comode funzioni di controllo con un doppio tocco, come rispondere o terminare una chiamata e riprodurre o mettere in pausa la musica. Inoltre, la riproduzione si interrompe in modo intelligente quando gli auricolari vengono tolti dalle orecchie e riprende una volta riposizionati in sede. Grazie alla modalità Aware, con una pressione prolungata del dito sulla cuffia, è possibile disattivare la cancellazione attiva del rumore e sentire chiaramente il suono dell’ambiente esterno, facilitando la comunicazione con le persone circostanti, senza bisogno di togliere gli auricolari.

Suono limpido e accurato

HUAWEI FreeBuds 3i sono dotate di driver dinamici da 10 mm, che aiutano a fornire bassi potenti, garantendo agli utenti di sentire perfettamente ogni singola nota della propria canzone preferita. Inoltre, i loro diaframmi in composito polimerico altamente sensibile sono accuratamente sintonizzati per fornire un audio autentico e bilanciato.

Stilose e belle da indossare

Realizzate tenendo conto dello stile e dell’ergonomia, HUAWEI FreeBuds 3i sono caratterizzati da corpi principali ergonomici a forma di cono, completi di punte flessibili in silicone, disponibili in quattro diverse dimensioni. HUAWEI FreeBuds 3i sono anche resistenti all’acqua grazie alla certificazione IPX4.

Durata eccezionale

HUAWEI FreeBuds 3i hanno una capacità di 37 mAh per gli auricolari, e 410 mAh per la custodia, e garantiscono 3.5 ore di riproduzione della musica e 2.5 ore di conversazione, con una singola ricarica.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI FreeBuds 3i saranno disponibili a partire dai prossimi giorni in due colori: Carbon Black e Ceramic White, al prezzo consigliato di 99 euro e acquistabili sul sito e-commerce ufficiale Huawei Store, Amazon.it, nei migliori negozi di elettronica di consumo, operatori e presso il Huawei Experience Store. Per tutti coloro che sceglieranno HUAWEI FreeBuds 3i, riceveranno tre mesi di Huawei Music in omaggio.