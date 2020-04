L’operatore Fastweb Mobile sta dando la possibilità ai nuovi clienti di attivare la sua migliore offerta mobile, la quale risulta essere disponibile ancora per qualche giorno. Salvo nuove proroghe, fino al prossimo 21 aprile i clienti interessati possono aderire all’offerta di Fastweb Mobile tramite la seguente pagina ufficiale.

Il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim, vuole strappare il maggior numero di utenti alla concorrenza. Non a caso, l’attivazione è estesa su tutto il territorio nazionale e tutti i clienti di qualsiasi operatore telefonico possono attivarla. Per questo tipo di offerta, l’operatore virtuale non ha voluto aderire alla strategia operator attack.

Fastweb Mobile: minuti illimitati e 30 giga a 9,95€

Chi sta cercando un’offerta con un numero elevato di minuti e giga ma allo stesso tempo con un costo mensile basso, ecco che può soddisfarsi con l’iniziativa di Fastweb Mobile.

L’offerta di cui stiamo parlando prevede minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è inferiore alla soglia standard dei 10 Euro, esattamente pari a 9,95 Euro.

L’iniziativa non prevede il versamento di ulteriori costi aggiuntivi in fase d’attivazione. Infatti, i clienti non devono versare nessun costo di attivazione (gratuito), costo della sim (gratis) e spedizione a domicilio (gratis). Naturalmente, queste promozioni coinvolgono tutti quei clienti che optano alla modalità online per svolgere l’attivazione.

Oltre alla modalità online, i clienti possono aderire anche ai seguenti servizi: ‘Ti richiamiamo noi’ oppure chiamando il numero 146.

Ricordiamo che l’offerta include gratuitamente anche i servizi come la segreteria telefonica e controllo credito residuo.