Expert batte MediaWorld riuscendo perfettamente a lanciare una campagna promozionale tramite la quale cercare di infondere nell’utente la voglia di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, senza comunque rinunciare alla qualità generale del modello effettivamente scelto.

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi ad uno dei dispositivi elencati, infatti, potranno collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, o provare a contattare telefonicamente il negozio più vicino alla propria residenza. Optando per l’e-commerce si avrà la certezza di ricevere la merce direttamente presso il domicilio in maniera gratuita, in caso contrario potrebbe essere richiesto un piccolo supplemento, ma potrete pagare direttamente alla consegna.

Volantino Expert: questi sono i nuovi prezzi che fanno tremare Unieuro

Il volantino Expert ripercorre a lunghi passi quanto di buono abbiamo visto in passato, partendo dai modelli meno costosi in assoluto. Entro la fascia limite dei 200 euro, infatti, il consumatore potrà decidere di acquistare Galaxy A40, Oppo A5 2020 o Huawei Y6s, ottenendo in cambio una buona qualità generale.

Per quanto riguarda i top di gamma, invece, le alternative non mancano, anche se comunque potrebbe essere necessario rifarsi a prezzi molto vicini ai listini del periodo. Alcuni buoni prodotti sono Galaxy A71 e Huawei P30, entrambi comunque in vendita a 449 euro.

Tantissimi dispositivi di altre categorie merceologiche attendono i consumatori che vorranno provvedere all’acquisto da casa, qui sotto trovate un assaggio de migliori prezzi in circolazione, ricordate ad ogni modo tutte le limitazioni e le indicazioni relative al volantino Expert.