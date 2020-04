Se sei entusiasta dell’esplorazione dello spazio tra gli anniversari della missione Apollo e il previsto ritorno sulla Luna, ora hai un modo per mostrare il tuo entusiasmo al polso. Casio ha rilasciato un orologio G-Shock DW5600NASA20 in edizione limitata che, come suggerisce il nome, è una lettera d’amore per la NASA.

Casio: le stupende caratteristiche del G-Shock e il suo prezzo più che accessibile

Nella parte alta del quadrante troviamo la rappresentazione del logo storico della NASA e lo stesso quadrante, di colore bianco, richiama i colori ufficiali dell’Agenzia Spaziale americana. Nell’orologio ci sono anche altri particolari che richiamano all’Agenzia: la retroilluminazione mostrerà la Luna sullo sfondo. Quindi ogni volta che al buio vogliamo vedere l’orario, comparirà una luna sullo sfondo. Sul bracciale invece, è riportata la bandiera degli Stati Uniti insieme alla scritta “National Aeronautics and Space Administration”. Anche la scatola è un fiore all’occhiello: ti ricorderà i veicoli spaziali americani come il razzo Saturn V.

Il prezzo di è di 130 dollari, quindi accessibile. La vera sfida però sarà quella di riuscire ad acquistare l’orologio. A quanto pare, Casio ha già esaurito il lotto iniziale e i nuovi ordini non verranno spediti fino al 6 maggio. C’è da considerare però un particolare importante: molti orologi che hanno come tema principale lo spazio, costano davvero tanto. Il G-Shock, in confronto agli altri orologi che trattano lo stesso tema, sembra davvero un affare da non farsi sfuggire.