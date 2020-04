I sei magazzini di proprietà di Amazon in Francia rimarranno chiusi fino al 5 maggio, in quanto la società valuta ciò “il modo migliore per operare data la decisione della Corte d’appello“. Se ricorderete, un tribunale di livello inferiore proibì al colosso dell’e-commerce di vendere articoli non essenziali nel paese, spingendolo a chiudere i suoi magazzini a metà aprile. Amazon ha cercato di contestare la decisione, ma alla fine ha perso. La Corte d’Appello di Versailles ha confermato la sentenza della corte inferiore.

Amazon: i magazzini francesi non riapriranno e le sanzioni potrebbero essere salatissime

Quando la corte d’appello ha rivelato la sua decisione, Amazon ha dichiarato di dover valutare le implicazioni della sentenza per le sue attività nel paese. Mentre Amazon ha perso il suo fascino in Francia, il tribunale ha ampliato l’elenco degli articoli che può vendere, compresi articoli per animali domestici e prodotti per la cura personale: gli articoli verrebbero semplicemente spediti dai suoi magazzini in Germania, Belgio e altri paesi europei.

La corte ha anche abbassato l’ammenda che deve pagare per ogni violazione da 1,08 milioni di dollari a 108.000 dollari, ma la società ha dichiarato su Facebook che ci potrebbero essere comunque sanzioni per un importo di 1 miliardo a settimana. “Purtroppo“, ha scritto la società, “questo significa che non abbiamo altra scelta che estendere la sospensione temporanea dell’attività dei nostri centri di distribuzione francesi. Questo ci porterà a valutare il modo migliore di operare alla luce della decisione della Corte d’appello“.