Le nuove offerte di WindTre riescono a mettere all’angolo le proposte delle dirette concorrenti della rivendita di elettronica, quali sono comunque Iliad e tutti gli operatori virtuali attualmente in voga sul territorio italiano, proprio perché in grado di offrire il massimo al minimo prezzo.

Per cercare di recuperare tutto il terreno perso nei loro confronti, l’azienda è stata perfettamente in grado di lanciare una promozione in due differenti versioni, con bundle condiviso da entrambe. Nello specifico parliamo di possibilità di accedere a 200 SMS da inviare ad ogni numero, minuti senza limiti per telefonare a chiunque si desideri, nonché ovviamente 50 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile.

In fase di attivazione, possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, il consumatore non dovrà sottostare a vincoli contrattuali di durata di alcun tipo (quindi potrà abbandonare l’azienda quando e come vorrà senza costi aggiuntivi), oltre a dover versare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile sulla quale richiedere la portabilità del proprio numero.

Passa a WindTre: le due versioni attivabili

Coloro che opteranno per l’attivazione di una nuova SIM ricaricabile WindTre potranno effettivamente scegliere tra la Go 50 Fire+, promozione da 6,99 euro al mese, ma riservata esclusivamente per gli uscenti da Iliad e da PosteMobile, Fastweb Mobile, ho.Mobile e Kena Mobile.

In alternativa, i possessori di una SIM ricaricabile di un MVNO non incluso nell’elenco precedente, potranno richiedere la Go 50 Top+ da 5,99 euro al mese, ottima chance per permettersi di accedere a tantissimi contenuti al giusto prezzo finale di vendita, sempre con le dovute limitazioni.