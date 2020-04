WhatsApp: questi smartphone non funzionano più sull'app da febbraio

Ogni anno WhatsApp introduce delle novità, ovviamente in maniera graduale e soprattutto sotto diversi aspetti. Non si tratta infatti solo di funzioni, ma anche di aggiornamenti che arrivano per modificare aspetti interni dell’applicazione. Gli utenti talvolta restano delusi, ma queste manovre risultano necessarie, come quella che estromette ogni anno alcuni smartphone dall’applicazione.

Tutto ciò risulta estremamente necessario, visto che WhatsApp introduce di continuo aggiornamenti per aumentare le performance dell’applicazione. Smartphone obsoleti non potrebbero usufruire quindi della massima esperienza, magari comportando cattivi opinioni nella mente dei loro padroni. Per questo anche durante lo scorso mese di febbraio WhatsApp a deciso di estromettere diversi dispositivi dalla sua lista.

WhatsApp, questi 37 smartphone non possono più funzionare con l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo