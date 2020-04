Tutte le relazioni di coppia sono legate in qualche modo a WhatsApp. Non è possibile immaginare un’unione di due persone, al giorno d’oggi, senza l’ausilio delle conversazioni della piattaforma di messaggistica istantanea. Spesso proprio da tali conversazioni è possibile scoprire lo stato di salute di un amore.

WhatsApp, come accedere a tutte le chat segrete del partner

Grazie a WhatsApp numerose coppie sono nate negli ultimi anni. Talvolta, l’incontro tra due individui avviene proprio in maniera virtuale, magari all’interno di una chat di amici.

Per amori che nascono su WhatsApp, tanti altri trovano la sua naturale conclusione sempre sulla piattaforma di messaggistica. Negli ultimi mesi sono aumentati gli utenti che, sospettosi di un tradimento da parte del partner, cercano di spiare in un modo o nell’altro, le conversazioni altrui.

La maggioranza delle persone sceglie di utilizzare la strada più semplice: spiare direttamente le chat dal device del partner. Questa soluzione potrebbe però non essere utile alla propria causa. Si deve sempre considerare che, chi ha qualcosa da cancellare, tende ad eliminare ogni messaggio cocente. Ecco quindi che un reale aiuto può arrivare direttamente dall’estensione WhatsApp Web.

Grazie all’estensione desktop della chat, si possono leggere persino in in tempo reale tutti i messaggi in arrivo sullo smartphone del proprio partner. Per farlo, è necessario scassinare tutte le conversazioni dal dispositivo del proprio lui o della propria lei ad un semplice pc con il codice QR disponibile nelle sezione Impostazioni di WhatsApp. La sincronizzazione delle chat avviene in pochi secondi e non richiede alcuna password.