I gestori telefonici più gettonati in Italia sono sembra ombra di dubbio Wind Tre, Vodafone, Tim e Iliad, ma per tantissimi consumatori non è facile scegliere l’operatore perfetto. Prima di attivare una tariffa, infatti, i consumatori cercano informazioni riguardo la copertura del gestore telefonico in questione così da capire che tipo di servizio riesce a garantire nella propria zona. Quello della copertura è un aspetto molto importante, difatti, in tantissimi preferiscono sostenere qualche costo in più della tariffa pur di avere una maggiore copertura.

Ognuno ha idee diverse sui gestori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Iliad, e proprio per questo motivo OpenSignal ha deciso di condurre un’analisi in merito per scoprire il migliore nel campo di copertura. Ecco cosa svelano le sue analisi.

Tim, Iliad, Vodafone e Wind Tre: ecco il nome del gestore telefonico secondo un recente studio

OpenSignal è una società molto conosciuta in merito alle sue innumerevoli e continue analisi sulla rete mobile. Ha deciso di condurre questa analisi sui gestori telefonici italiani per scoprire il migliore in Italia prendendo in considerazione alcuni aspetti come: velocità di upload, velocità di download, fornitura 4G e latenza.

A quanto pare tutti hanno avuto ottimi risultati, ma in particolare Tim e Vodafone si sfiorano di pochissimi punti anche se al primo posto si siede il gestore telefonico blu. Vodafone supera Tim soltanto nel campo di fornitura 4G, ma si sottolinea che questi dati sono nati da un’analisi condotta nel primo trimestre del 2019 e, di conseguenza, i risultati potrebbero essere differenti oggi; ogni giorno, infatti, i gestori telefonici lavorano per migliorare il proprio servizio.

A tal proposito, Wind Tre potrebbe aver superato i due gestori telefonici con la sua recente unione e proprio recentemente gli è stata assegnata una nuova etichetta, quella di rete Top Quality. Anche Umlaut ha annunciato qualcosa in merito, definendo la nuova unione come il network mobile più grande d’Italia.