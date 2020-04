Trovare una serie TV avvincente è molto semplice oggi: grazie ai diversi servizi di streaming, la scelta che ogni utente ha disponibile si fa sempre più ampia. Sebbene, dunque, diversi show siano offerti al pubblico quotidianamente, è anche vero che altri sono capaci di appassionare gli utenti fino al punto di farli diventare fans e non vedere l’ora di vedere nuove stagioni al riguardo. Durante l’ultimo anno, in particolar modo, nel catalogo di Netflix sono tre le serie TV capaci di aver capito l’attenzione generale: Vis a Vis, Lucifer e The Witcher.

Netflix: quando torneranno tre dei telefilm più richiesti?

Le notizie in merito agli show appena citati sono discordanti: ogni serie TV, infatti, ha una propria sorte difforme dalle sue sorelle.

Analizzando, ad esempio, quella di Vis a Vis possiamo vedere che tale show è stato concluso: non verranno prodotte nuove stagioni in quanto i produttori si sono rivelati indifferibili su tale piano. Gli stessi hanno però dato vita ad uno spin off: “Vis a Vis: El Oasis“.

Sorte diversa è capitata, invece, a Lucifer. Rinnovata per cinque stagioni, la serie TV ha visto apparirne una sesta a sorpresa, la quale è ora in fase di produzione. In attesa della quinta, dunque, gli utenti stanno attendendo solo che Netflix pubblichi la data di uscita.

Infine, il caso di The Witcher è ancor più diverso: i fans erano stati avvisati che per una seconda stagione avrebbero dovuto attendere un po’ più del dovuto, ora le riprese sono state anche sospese a causa del coronavirus. Il ritorno del telefilm, dunque, potrebbe esser tardato maggiormente sebbene le speranze siano quelle di tornare a rivedere Geralt di Rivia il prima possibile.