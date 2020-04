Una grossa novità arriva su Telegram, poiché il team di sviluppo ha appena annunciato che l’applicazione verrà implementata con la funzione per le videochiamate di gruppo. In pratica anche gli utenti dell’app dell'”aeroplanino di carta” potranno ovviare all’isolamento dovuto al Coronavirus, potendo effettuare delle video riunioni di gruppo a partire dall’ufficializzazione della versione 6.1.0 di Telegram.

Proprio per l’attuale periodo di quarantena molti sviluppatori di app social o di messaggistica istantanea hanno implementato funzioni di videochiamata. Dunque anche Telegram ha seguito il trend ed ha accolto le preghiere dei suoi affezionati utenti, dunque anche l’applicazione di messaggistica istantanea famosa per implementare continuamente novità ha introdotto le videochiamate di gruppo.

Telegram: come funzionano le videochiamate di gruppo

A seguito dell’ufficializzazione della novità, alcuni membri del team di sviluppo hanno annunciato che anche le videochiamate di gruppo saranno conversazioni al sicuro da ogni hacker che vuole spiarvi. Ad ogni modo non sappiamo quando la novità sarà effettivamente introdotta anche in Italia, ma non mancheremo di avvertirvi appena sarà disponibile nell’app.

Ma Telegram s’impernia in un discorso molto più ampio, come anticipato, poiché anche Facebook ha lanciato un prodotto simile chiamato Messenger Rooms che si va a porre in competizione con WhatsApp, Zoom, Signal e tante altre applicazioni che permettono videochiamate di gruppo.

Attualmente Telegram ha registrato un più 1,5 milioni di nuovi utenti al giorno, riuscendo a raggiungere il traguardo dei 400 milioni di utenti già nei primi 4 mesi del 2020 in anticipo rispetto alle previsioni. Siamo nettamente lontani da quelli di WhatsApp, ma il tasso di crescita è impressionante.