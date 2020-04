Telegram ha recentemente annunciato il suo record di 400 milioni di utenti mensili in tutto il mondo. La piattaforma, dunque, si prepara per alcune nuove funzionalità imminenti, tra cui una nuova opzione di videochiamata sicuro di gruppo. La società ha condiviso alcuni dettagli in un post della community.

Il comunicato stampa rivela che la società ha in programma di lanciare presto una funzione di videochiamata di gruppo protetto. I rivali WhatsApp e Google Duo hanno già implementato questa funzione e ora Telegram si prepara a rilasciare la funzionalità.

Telegram non perde occasione per aggiungere nuove funzionalità all’app

La società ha affermato che l’attuale blocco a causa di COVID-19 ha obbligato le persone a rimanere in quarantena a casa, lavorando con strumenti di smartworking. Quindi, le persone hanno bisogno di una funzionalità di comunicazione sicura ma veloce. Ha inoltre aggiunto che le attuali videochiamate disponibili in altre app si concentrano sulla stabilità più che sulla privacy. Per questo, l’azienda ha assicurato che vorrebbe eliminare questa preoccupazione concentrandosi su una piattaforma sicura e anche intuitiva per la funzione di videochiamata.

Inoltre, l’azienda ha anche ringraziato gli utenti per aver scelto una community di messaggistica intelligente e gratuita. Ha affermato che, con 1,5 milioni di nuovi utenti che accedono ogni giorno, Telegram è diventata l’applicazione di social media più scaricata in oltre 20 paesi.

Il post menziona anche nuove funzionalità. Tra queste ci sono una modalità Quiz, una nuova directory di adesivi con oltre 20.000 adesivi, un nuovo menu di allegati su Android con nuove animazioni e un’interfaccia intuitiva. Ci saranno poi miglioramenti su Mac OS con la condivisione di contenuti multimediali semplificati dalle pagine del profilo e finalmente una nuova opzione per le emoji animate.