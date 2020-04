Samsung è molto conosciuta per i suoi smartphone e televisori, ma la società è anche molto presente nel mercato dei computer. Ciò include principalmente PC sotto forma di laptop con OS Windows e anche alcuni Chromebook. Di tanto in tanto, la società presenta nuovi prodotti, come il Galaxy Book Flex α (alfa) che ha annunciato nel lontano gennaio.

Alla fine dell’anno scorso, Samsung ha portato la tecnologia di schermi QLED sul mercato dei laptop con il debutto di Galaxy Ion e Galaxy Book Flex. Entrambi facevano parte della gamma di laptop premium con un hardware notevole e indicato principalmente per gli utenti che desideravano provare una nuova tecnologia di schermo.

Samsung potrebbe focalizzarsi sul suo nuovo laptop Galaxy Book QLED

Durante il CES 2020 a gennaio, Samsung ha presentato un nuovo laptop, il Galaxy Book Flex α (alfa). Il device include uno schermo QLED con un pannello Full HD da 13,3 pollici e un processore Intel Core di decima generazione. Ovviamente, per ridurre il prezzo, la società ha pensato di adottare “solo” 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, oltre a rendere opzionale la S Pen.

A quattro mesi dal 2020, il Galaxy Book Flex α non è ancora sul mercato tranne che in Corea del Sud. Se le cose andranno bene, probabilmente il laptop farà la sua comparsa anche in altri mercati, partendo da quello statunitense. Da un lato, potrebbe essere un’opportunità perfetta per Samsung di vendere laptop durante questi periodi di quarantena.

Dall’altro, la maggior parte delle persone che necessitavano di un laptop potrebbero aver già trovato una soluzione e il nuovo laptop di Samsung con tecnologia QLED potrebbe non essere così entusiasmante per gli utenti.