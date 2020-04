Fino ad ora il colosso Samsung ha adottato sui propri smartphone svariate tipologie di display per ottenere un design pressoché a tutto schermo. Abbiamo infatti avuto modo di vedere gli Infinty-O, Infinity-V e Infinity-U Display, ma tutte queste tipologie non offrono una vera esperienza visiva a tutto schermo. Una delle poche soluzioni che permette di avere questo design Full Screen è la presenza di una selfie camera pop-up a comparsa e, stando a quanto trapelato online, sembra che Samsung sia pronta a mostrarci il suo primo smartphone con questa caratteristica.

Ecco come potrebbe essere il primo device con camera pop-up di Samsung

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato online quello che sembra essere a tutti gli effetti il primo smartphone del colosso sudcoreano ad essere dotato di una fotocamera pop-up a comparsa per i selfie. Nello specifico, il noto leaker @OnLeaks ha realizzato alcune immagini renders del terminale in collaborazione con @Pingtou.

Ad un primo sguardo, questo nuovo device dell’azienda sembra che apparterrà alla fascia media o medio-bassa del mercato. Sul retro è infatti collocato un sensore biometrico fisico per lo sblocco e questa caratteristica non viene più usata sugli smartphone di fascia alta. Oltre a questo, possiamo notare come ci siano tre fotocamere posteriori poste a semaforo sul lato, mentre in basso è presente il logo dell’azienda. I bordi della backcover sembrano poi essere leggermente curvi per facilitare la presa del device.

La parte frontale del device è invece interamente occupata dal display, data la presenza di una selfie camera pop-up a comparsa. Sul frame laterale, invece, sono presenti il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. In basso, invece, troviamo il microfono principale, lo speaker di sistema e la porta di ricarica USB Type C.

Fino ad ora non erano mai arrivati rumors riguardo al possibile arrivo di uno smartphone con camera pop-up a marchio Samsung. Vi terremo aggiornati se ci saranno novità in merito.