L’offerta ho Mobile da 5.99 euro al mese non può essere attivata da tutti i clienti interessati. Il low cost di Vodafone, infatti, la rivolge esclusivamente a coloro che procedono con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali scelti, la cui lista completa può essere consultata tramite il sito ufficiale ho. Mobile.

ho Mobile: cosa prevede l’offerta da 5.99 euro al mese!

I clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero possono attivare l’offerta ho Mobile più economica, disponibile a soli 5.99 euro al mese. Tramite questa i nuovi clienti hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic; ma non solo.

Ogni mese il low cost di Vodafone include nel prezzo i servizi importanti, permettendo così di utilizzare: il servizio di navigazione hotspot, l’sms ho. chiamato; l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

L’attivazione dell’offerta ho. 5.99€ può essere effettuata recandosi in uno dei 3000 punti vendita del gestore, ma i clienti possono procedere anche attraverso il sito ufficiale ho. Mobile. In quest’ultimo caso avranno la possibilità di scegliere e ricevere quindi la nuova SIM direttamente a casa o ritirarla in una delle edicole convenzionate. In seguito, potranno attivare la scheda attraverso l’app ufficiale, che consente di effettuare anche il trasferimento del numero dal precedente operatore. Il tutto prevede una spesa iniziale davvero irrisoria, pari a soli 6,99 euro, di cui: