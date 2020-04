Le serie TV hanno acquisito un valore amplificato durante l’isolamento sociale: capaci di aver aiutato molto utenti a rilassarsi e a passare il tempo in casa, esse hanno garantito un lasciapassare ad un mondo esterno seppure immaginario. Oggi disponibili attraverso diversi servizi streaming, quelle più chiaccherate sono sicuramente quelle che appartengono al catalogo Netflix; purtroppo però, per alcune di queste attenderà aspettare un po’ più del solito poiché diversi problemi sono intercorsi nelle riprese: scopriamo i dettagli.

Netflix: alcune serie TV sono state sospese a causa del coronavirus

Tra i titoli di maggior successo presenti su Netflix ne troviamo diversi le cui riprese sono state sospese a causa del coronavirus. Appurato che tutto ciò rappresenta solo una situazione temporanea e non un provvedimento duraturo, pare confermato che alcuni ritardi nasceranno a tale causa.

Peaky Blinders, ad esempio, è la serie TV iconica di questo momento: la stagione 6 è stata interrotta per consentire a cast e staff di non incontrare alcun pericolo sanitario. Lo showrunner, in ogni caso, rassicura tutti i fans di non disperarsi: gli Shelby faranno di tutto per tornare quanto prima sul piccolo schermo.

Altro titolo incerto su Netflix è poi Sex Education. A proposito di questo show le notizie sono ben poche: si auspica che una nuova stagione possa arrivare nel 2021.

Caso contrario, infine, è After Life. Con una seconda stagione apparsa online da poche giorni, questa serie TV è riuscita a conquistare il pubblico con la sua British dark comedy ed è disponibile interamente in catalogo.