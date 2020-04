La piattaforma di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo l’ultimo modello di melafonino, ovvero Apple iPhone XS nella versione con 256 GB di memoria interna, ad un prezzo mai visto prima.

Si tratta di un’offerta incredibile, lo smartphone ha infatti raggiunto il minimo storico di prezzo, raggiungendo uno sconto del 39% a soli 759 euro invece che 1.239 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone XS raggiunge un prezzo storico su Amazon

La versione XS di iPhone non è possibile trovarlo in vendita sul sito ufficiale del colosso, anche se rimane comunque un telefono molto valido, con prestazioni al top che sicuramente non deluderanno le vostre aspettative. Al momento lo si trova in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon, ha infatti raggiunto il suo minimo storico, solamente 759 euro nella versione con taglio di memoria da 256 GB e colore Grigio Siderale.

Le altre colorazioni del dispositivo non sono purtroppo in offerta, quindi se lo desiderate Oro o Argento, lo dovrete pagare un bel po’ di più. Vi ricordiamo che il melafonino in questione dispone di uno schermo da 5.8 pollici, ideale per gli utenti che non amano gli schermi particolarmente grandi. Monta inoltre un processore Apple A12 Bionic con 4 GB di memoria RAM e, in questo caso, 256 GB di memoria interna non espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, dispone di due sensori posteriori rispettivamente da 12 e 12 megapixel ed un sensore frontale da 7 megapixel. La batteria è di 2.658 mAh, in grado di garantire molte ore di autonomia. Non vi resta che dare un’occhiata sul sito ufficiale della piattaforma per approfittare dello sconto.