Sei un gamer incallito o più semplicemente hai avuto modo di scaricare un gioco dall’AppGallery di HUAWEI e adesso non puoi più farne a meno? Potresti vincere un fantastico HUAWEI Watch GT2, il più recente smartwatch realizzato dal colosso cinese, semplicemente condividendo la tua esperienza, spiegando, in particolare, per quale motivo (o più, se ce ne sono) quel titolo sia ormai divenuto il tuo gioco preferito.

Huawei, infatti, ha lanciato una particolare promozione che rientra nella più ampia iniziativa Explore More on AppGallery, volta alla scoperta delle numerose applicazioni che lo store proprietario di Huawei ha da offrire, e mettendo in palio un HUAWEI Watch GT 2 per chi, tra i partecipanti, raggiungerà il punteggio più alto. Sarà possibile ottenere un massimo di 110 punti, e questi verranno così distribuiti: score assegnato dal team della community Huawei (massimo 60 punti assegnati in base alla qualità del contenuto, inclusi unicità, qualità della trama, creatività, ecc.); totale visualizzazione del thread (massimo 40 punti, in base alle visualizzazioni di ciascuna voce); dieci punti bonus – se ce ne sono.

Come partecipare all’iniziativa

Per partecipare all’iniziativa occorre seguire questi passaggi:

1. Pubblicare un thread nell’apposita sezione dell’AppGallery per consigliare un gioco scaricato dallo Store con uno dei seguenti punti:

a) una caratteristica speciale del titolo;

b) le ragioni per cui quello è il titolo preferito in assoluto;

c) una storia originale ispirata al gioco.

2. (Facoltativo) per ottenere i punti bonus extra, è possibile allegare registrazioni video nel thread per spiegare ulteriormente le proprie ragioni e che abbiano una durata superiore ai 15 secondi.

3. Segnalare sul forum Huawei la propria partecipazione, allegando i collegamenti ed i link al proprio thread. Il titolo della discussione deve iniziare con [My Favorite Game App on AppGallery] e deve includere il nome dell’app e il nome del proprio paese. Ad esempio, [My Favorite Game App on AppGallery] Game of Thrones, Italia. L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 6 Maggio. Consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per maggiori informazioni.