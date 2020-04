Da diversi anni, ormai, i Selfie hanno invaso la nostra quotidianità, ricoprendo un ruolo fondamentale su tutti i nostri profili social. Secondo alcune indiscrezioni che circolano online, infatti, pare che ogni minuto vengano scattati centinaia di migliaia di autoritratti in ogni angolo del pianeta.

In seguito alla diffusione di questi ultimi, quindi, il Play Store di Android si è riempito di app utilizzate per scattare dei Selfie perfetti. Dopo avervi mostrato quindi i giochi Android più in voga del momento, scopriamo di seguito le principali app utilizzate dagli Influencer per scattarsi degli autoritratti impeccabili.

App per Selfie: ecco tutte le soluzioni offerte dal Play Store di Android

Ad oggi il Play Store è pieno di applicazioni per scattarsi dei Selfie. Scopriamo di seguito quelle più utilizzate dagli Influencer: