Amazon non è più soltanto un negozio virtuale in cui vendere e comprare merce. Prova tale teoria l’esistenza e la persistenza di un sempre maggior numero di utenti su Prime Video, la piattaforma streaming dell’omonimo sito creato dal genio di Jeff Bezos.

Negli ultimi tempi il numero di nuovi contenuti è andato ad aumentare in luogo di una pandemia che ha costretto milioni di italiani a casa. Le ultime novità per le Serie Exclusive in arrivo sono davvero esilaranti e molti non aspettano altro che fare zapping all’interno della propria app mobile e su Smart TV. Mettiamoci comodi, stanno per arrivare cose importanti.

Amazon Prime Video trasmette: in uscita Upload ed Homecoming

Entro il mese di maggio il colosso dell’e-commerce internazionale ci renderà protagonisti con Upload ed Homecoming, due produzioni da delegare alla regia di Amazon Original.

Upload è ambientata nel 2023 in un futuro incredibile in cui i personaggi potranno decidere se essere “uploadati” in una realtà virtuale dopo la morte. Nathan Brown, interpretato da Robbie Amell, sarà il protagonista dal 1 Maggio 2020 e verrà accompagnato da Nora, una ragazza cui si legherà profondamente nonostante viva una realtà assai diversa.

A partire dal 22 maggio 2020, invece, torna Homecoming con i suoi misteri. Protagonista della storia Jackie, risvegliatasi in uno stato di amnesia su una barca in mezzo ad un lago desolato. Da qui inizia il viaggio alla ricerca di se stessa che la porterà in una struttura governativa segreta con l’obiettivo di reinserire i soldati nella vita civile.

Aspettiamoci nuovi contenuti nel mese che verrà. Restate sintonizzati per scoprire in anteprima tutte le incredibili novità del mondo Amazon.