In questi giorni di clausura forzata gli utenti avranno avuto sicuramente modo di studiare tutte le funzioni delle applicazioni del proprio smartphone. Più in particolare ci riferiamo a quelle di WhatsApp, applicazione che è stata utilizzata ancor di più proprio a causa del Lockdown.

Gli utenti sanno di poter contare su tantissime soluzioni, come ad esempio chiamate e videochiamate oltre ai soliti messaggi e note vocali. Questo ha consentito a tutti di accusare molto di meno le pene del Lockdown, il quale ha riguardato gran parte dei paesi del mondo. Ora come ora WhatsApp include già tante funzioni, anche se gli utenti non ne conoscono alcune al di fuori dell’applicazione stessa.

WhatsApp, esistono alcune funzioni che potete ottenere scaricando applicazioni di terze parti che non vi daranno problemi con la legge

Molti utenti hanno sempre lamentato di non avere la giusta privacy, nonostante WhatsApp ho fra il massimo sotto questo punto di vista. Ecco dunque in arrivo una soluzione perfetta per tutti che prende il nome di Unseen. Questa applicazione di terze parti offre la possibilità di intercettare tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp, leggendoli quindi al di fuori. In questo modo non si avranno informazioni in merito all’ultimo accesso e non si risulterà mai online.

Ci sono poi altre due funzioni che sono Whats Tracker e WAMR. La prima delle due permette di seguire e monitorare uno o più utenti durante la giornata su WhatsApp. Potrete capire a che ora entrano o escono dalla chat ricevendo una notifica istantanea. La seconda invece è la soluzione perfetta per recuperare tutti i messaggi che ritrovate cancellati nel lasciato tra voi e un’altra persona.