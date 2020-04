La stagione primaverile non è sorta nel migliore dei modi per migliaia di utenti Vodafone. Anche in queste settimane, infatti, una consistente parte del pubblico del provider inglese ha dovuto far fronte ad una nuova rimodulazione dei prezzi. Dopo le modifiche invernali alle offerte per la telefonia fissa, il gruppo commerciale del provider si è concentrato sulla telefonia mobile.

Vodafone, cambiano i prezzi per queste tre promozioni

I cambiamenti previsti da Vodafone riguardano una fascia di pubblico ben delineata. Stando a quelle che sono state le comunicazioni del team commerciale, i nuovi rincari riguardano esclusivamente i clienti con le seguenti offerte attive: Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB.

A differenza di precedenti tornate di rimodulazioni, non è distinguibile un aumento univoco dei costi. Le tariffe delle suddette offerte, infatti, vedranno un rialzo del prezzo mensile variabile che va da 1,50 euro a 4,98 euro.

Le nuove disposizioni sono divenute ufficiali a partire dallo scorso 20 Marzo. Sulle pagine social di Vodafone molti utenti stanno mostrando il loro stupore dinanzi a questo provvedimento, ma c’è da sottolineare come la compagni a inglese abbia informato in tempo tutti gli interessati attraverso degli SMS riepilogativi.

Il cambiamento contrattuale per queste tre promozioni di telefonia mobile non è l’unica novità di Vodafone. Già nelle precedenti settimane, vi abbiamo mostrato le novità inerenti alla gestione delle schede SIM. In base alle nuove politiche del gruppo, tutti coloro che utilizzano una scheda SIM senza una ricaricabile attiva sono chiamati ad una spesa mensile fissa di 5 euro. Il cambiamento si applica a vecchi e nuovi clienti.