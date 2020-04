In questo periodo di crisi sanitaria, le app ed i servizi per effettuare video-chiamate sono diventate il principale strumento attraverso i quali ci teniamo in contatto con amici e parenti lontani, ma anche per partecipare a meeting di lavoro e a lezioni online.

Di app per effettuare video-chiamate ne esistono a bizzeffe. Non tutte, però, permettono di impostare uno sfondo personalizzato per camuffare, in un certo senso, quello che si nasconde alle nostre spalle. Per alcuni utenti, infatti, potrebbe essere imbarazzante o fastidioso lasciar intravedere l’area della propria abitazione che si cela alle proprie spalle, che sia una libreria, un divano, un armadio, i fornelli della cucina, e chi più ne ha più ne metta. In altri casi, il bisogno di impostare uno sfondo personalizzato risponde ad una più semplice esigenza estetica e alla voglia di essere più professionali, o perché no, più cool.

Skype, adesso è possibile impostare uno sfondo per le video-chiamate

Adesso, anche Skype permette di impostare uno sfondo personalizzato, per dare quel tocco di personalità – e professionalità – in più alle proprie video-chiamate. Microsoft, infatti, ha appena rilasciato l’aggiornamento alla versione 8.59.0.77 che, oltre alla possibilità di personalizzare lo sfondo, aggiunge anche la condivisione diretta dei file con i Mac, un accesso più rapido ai controlli delle chiamate nel menù della Chat e correzioni e miglioramenti vari.

Grazie a questa novità, è possibile modificare lo sfondo delle video-chiamate scegliendo un’immagine dal proprio PC. Per fare ciò, non basta altro che recarsi nell’area Impostazioni di Skype, cliccare sulla voce Audio e Video e, successivamente, sulla voce Scegli effetto sfondo. A questo punto, occorre aggiungere e selezionare l’immagine che si vuole impostare come sfondo ed il gioco è fatto!