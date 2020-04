Il catalogo di Netflix sembra essere sconfinato: quando si cerca qualcosa da vedere l’imbarazzo della scelta sopraffà l’utente, il quale spesso e volentieri chiude tutto dopo aver confuso le idee leggendo mille trame. Nonostante il continuo aggiornamento, in ogni caso, alcune produzioni originali del servizio hanno conquistato particolarmente il cuore degli abbonati, i quali richiedono sempre aggiornamenti sulle sorti dei loro show preferiti. Tra i titoli immancabili, ad esempio, non possono essere citati Stranger Things, You e Tredici: cosa sappiamo in merito a questi telefilm?

Netflix: alcuni show torneranno, altri no

Investire molto nei suoi show è una caratteristica di Netflix sebbene nel corso degli anni sia stato possibile appurare che non sempre questo è sinonimo di qualità. Tra le produzioni originali che più di sempre hanno accolto il benestare degli abbonati vi è, senza ombra di dubbio, Stranger Things. La serie TV creata dai Duffer Brothers si immerge in quell’atmosfera anni ottanta che tutti vorremmo vivere… ad esclusione dei demogorgoni, se possibile! Tale produzione giungerà presto su Netflix con una nuova stagione, la quarta; la data d’uscita, purtroppo, non è ancora stata ufficializzata ma a tale evento potrebbe mancare decisamente poco: molti utenti sostengono che maggio o giugno potrebbero essere potenzialmente scelti.

Una seconda produzione originale molto discussa è, poi, Tredici. Capace di aver raccolto consensi e critiche, questo telefilm ha preso una svolta decisamente inaspettata rispetto quella che fu la prima stagione. Per concludere la storia tale telefilm ha ottenuto una quarta stagione, la quale sarà anche l’ultima. Al momento i dettagli su questa sono pressoché assenti, dunque supponiamo sarà necessario attendere il 2021.

Per terza ma non per ultima vi è You. I tenebrosi pensieri dell’apparentemente ingenuo Joe Goldberg torneranno con una terza stagione ufficialmente: le riprese sono già cominciate un paio di mesi fa e se tutto continuerà per il meglio, il 20 dicembre 2020 la stagione approderà su Netflix.