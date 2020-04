L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente aggiornato il proprio portafoglio di offerte, inserendo anche la promozione Insieme a Te a soli 2.99 euro al mese per determinati utenti.

Più precisamente, l’offerta è dedicata a tutti gli utenti non udenti e non vedenti dell’operatore. Questa opzione tariffaria va ad aggiungersi alle due precedentemente lanciate, ovvero Kena per te Messaggi e Kena Per Te Parole. Scopriamo insieme tutti i dettagli ma soprattutto il bundle.

Kena Mobile lancia Insieme a Te a 2.99 euro al mese per non udenti e non vedenti

Kena Insieme a Te è sottoscrivibile da nuovi clienti in portabilità o con attivazione di un nuovo numero e già clienti non udenti o non vedenti. Il bundle è composto da minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 2.99 euro al mese.

Non è previsto alcun costo di attivazione, ma solamente quello relativo all’acquisto di una nuova SIM per i nuovi clienti che non la possiedono, pari a 5 euro una tantum con credito incluso del valore di 5 euro. Tutti i clienti che hanno intenzione di richiedere i benefici possono farlo contattando il Servizio Assistenza Clienti al 181 o inviare una mail all’indirizzo offerteagevolate@kenamobile.it allegando: il modulo di richiesta attivazione, la fotocopia di un documento di identità valido e il modulo di richiesta attivazione debitamente compilato e firmato, disponibile sul sito ufficiale dell’operatore.

In aggiunta a quanto descritto precedentemente, deve anche essere fornita la certificazione medica che accerta lo stato di invalidità, compilata dalla competente autorità sanitaria pubblica o privata. Per scoprire maggiori dettagli o ulteriori offerte, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.