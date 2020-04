ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, presenta la sua eccezionale offerta rivolta a tutti i nuovi clienti, qualunque sia il gestore da cui effettuano il trasferimento del numero. La nuova promozione del low cost ho Mobile può essere attivata online o nei negozi del gestore che, attualmente, fissa una data di scadenza, prevista per il 15 maggio 2020.

ho Mobile: nuova promozione con 100 GB di traffico dati!

Il low cost di Vodafone ho Mobile lancia la sua nuova promozione solo Giga permettendo così ai nuovi clienti di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese. L’operatore richiede una spesa di rinnovo di soli 12,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

Tutti possono effettuare l’attivazione della tariffa entro il 15 maggio, salvo ulteriori proroghe. Non è necessario richiedere un nuovo numero o effettuare il trasferimento da determinati operatori rivali.

L’attivazione, invece, prevede una spesa iniziale di 22,99 euro e comprende: la nuova SIM, il cui costo è di soli 0,99 euro; l’attivazione, pari a 9,99 euro; e la prima ricarica di 13,99 euro, di cui 12,99 euro saranno sottratti per saldare il primo rinnovo della promozione.

La tariffa non include minuti ed SMS, quindi i clienti sarà prevista una spesa di 0,19 euro al minuto in caso di chiamate e di 0,29 euro per ogni SMS inviato. Nel caso in cui si desideri ottenere quantità illimitate di minuti ed SMS, l’operatore ho Mobile permette di scegliere tra una delle sue promozioni, la cui attivazione può avvenire in relazione al gestore di provenienza o all’attivazione di una nuova linea ho Mobile.