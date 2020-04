Esselunga è stratosferica, il volantino risulta essere attivo solamente nella giornata odierna, 26 aprile 2020, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio italiano; gli utenti si ritrovano con la possibilità di accedere a tanti prezzi bassi, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale del prodotto effettivamente acquistato.

Tutti gli sconti che troverete elencati direttamente nel nostro articolo, è importante ricordarlo, risultano essere fruibili solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Nelle pagine leggerete la scadenza fissata all’11 aprile, tuttavia Esselunga ha fatto sapere di averne prorogato la validità prima fino al 24 aprile, poi fino al 26 aprile 2020 (improbabile un nuovo posticipo).

Volantino Esselunga: prezzi ai minimi storici per tutti gli utenti

La base fondamentale del volantino Esselunga riguarda la possibilità di accedere alle cuffie wireless SBS riuscendo a versare solamente 1 euro per il loro acquisto; per ottenerle il consumatore non dovrà fare altro che provvedere alla scelta di uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, in cassa poi potrà aggiungere la cifra indicata per ricevere nell’immediato futuro le cuffie indicate.

Gli smartphone che permettono di accedere al quasi omaggio sono innumerevoli, a partire ad esempio dall’Apple iPhone Xr acquistabile a 638 euro, un prodotto che non necessita assolutamente di presentazioni e, nonostante sia sul mercato da qualche mese ormai, risulta essere ancora tra i più apprezzati e richiesti dal pubblico.

L’alternativa più economica è lo Xiaomi Redmi Note 8T, un dispositivo da soli 169 euro, ma comunque perfettamente in grado di fornire prestazioni superiori alle aspettative. Il volantino Esselunga non finisce qui, se volete scoprire i prezzi non potete fare altro che aprire le pagine indicate poco sotto.