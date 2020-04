Se avete problemi di spazio Chuwi ha la soluzione che fa per voi, si tratta di LarkBox, un mini PC delle dimensioni di un sasso, talmente piccolo che se lo doveste perdere per casa sarebbe un’impresa trovarlo.

Non a caso le dimensioni si attestano a 61 x 61 x 43 mm per 127g di peso, davvero irrisorie, che consentono a chiunque ne sia in possesso di piazzarlo ovunque in casa o addirittura di poterlo portare con se nelle sessioni outdoor.

Specifiche non così mini come le dimensioni

Ovviamente le dimensioni così ridotte precludono la possibilità di inserire componenti top di gamma, le cui dimensioni spaziali superano già da sole quelle del PC stesso, però a bordo troviamo tutto il necessario che serve a questo mini-PC.

Il mini-PC monta a bordo un processore Intel Celeron N4100 a 14nm a 4 core e 4 thread con una frequenza di lavoro pari a 2,4Ghz, affiancato dal punto di vista grafico da un Intel Integrated UHD Graphics 600 con 700Mhz di clock.

Questa accoppiata consente di avere un TDP massimo di soli 5W ma comunque offre il supporto al 4K grazie all’unità grafica Intel.

Dal punto di vista delle memorie, a bordo troviamo 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di SSD per lo storage, supportato da uno slot SD per aggiungere ulteriori 126Gb.

La connettività prende corpo in due porte USB Type-A, un ingresso USB Type-C, una porta HDMI e un connettore jack da 3,5mm che fa da uscita audio.

Confermato ufficialmente il supporto al Bluetooth 5 ma non quello WiFi, che comunque non dovrebbe mancare.

Chuwi non ha ancora rilasciato dichiarazioni inerenti il prezzo e la data di rilascio.