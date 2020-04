La piattaforma di streaming online Disney+ arriva qualche settimana fa riscuotendo un successo incredibile a livello globale. Gli utenti hanno la possibilità di usufruire di un servizio abbasta completo perché offre contenuti multimediali targati Disney, Marvel, Geographical Nation, Star Wars e tanto altro.

Prima di scoprire tutte le funzionalità, gli utenti interessati ad usufruire del suo servizio possono effettuare una semplice e veloce registrazione a questo link scegliendo il piano mensile o quello annuale. Una volta ricevuta la conferma sulla posta elettronica inserita al momento della registrazione, gli utenti possono accedere al catalogo.

Disney+ e le sue funzioni: ecco quali sono le operazioni che possono effettuare gli utenti

La piattaforma di streaming online Disney+ permette ai suoi utenti di guardare i contenuti multimediali da pc, smartphone, tablet, playstation e altre piattaforme. La sua applicazione è completamente gratuita e disponibile sia per gli utenti Android che Apple.

Ci sono a disposizioni quattro schermi in contemporanea ed è possibile collegare un massimo di dieci dispositivi. Una volta raggiunti i dieci dispositivi è possibile scollegarne uno o più richiedendo assistenza alla piattaforma. Come Netflix anche Disney Plus permette di effettuare i download dei suoi contenuti multimediali così da guardarli in un secondo momento offline. Anche questa operazione è facilissima e veloce perché dal proprio dispositivo basta scegliere il film o la serie televisiva da scaricare, cliccare su download per poi trovarla in una cartella apposita dal menù principale.

Infine, si ricorda che la piattaforma aggiorna il suo catalogo periodicamente aggiungendo nuovi contenuti così da offrire ai suoi utenti una vasta scelta.