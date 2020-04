Comet è travolgente, il risparmio proposto dall’azienda a tutti i propri clienti direttamente sul sito ufficiale, permette difatti di godere di tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi incredibilmente inferiori rispetto al listino del momento. Data la piena disponibilità online, l’accesso è possibile indistintamente dalla regione di appartenenza.

Optando per l’acquisto dal divano di casa, ad oggi la maggior parte dei punti vendita risultano ancora chiusi al pubblico, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, a patto però che l’ordine sia superiore ai 49 euro. Tutti i prodotti acquistabili sono ad oggi distribuiti in versione no brand, nonché ovviamente con la solita garanzia di 24 mesi.

Volantino Comet: tutti i prodotti sono fortemente scontati

Il modello di smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10, un terminale acquistabile a 499 euro, dotato di una particolarità in grado di renderlo quasi unico nel suo genere: 5 fotocamere posteriori per un totale addirittura di 108 megapixel.

Sempre restando entro lo stesso identico brand, l’utente può avvicinarsi allo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un graditissimo smartphone in vendita a 269 euro, ma perfettamente in grado di competere con modelli disponibili anche a 100/200 euro in più.

Il volantino Comet, come specificato in apertura, è fruibile indistintamente dalla provenienza o dall’appartenenza regionale, se volete scoprire nel dettaglio le singole offerte pensate dall’azienda, aprite subito le pagine elencate direttamente sul sito ufficiale del rivenditore.