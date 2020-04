Vodafone sfrutta le sue 3 Special Minuti: 50GB a soli 7 euro al mese

Intraprendere una battaglia con Vodafone è forse l’unica delle opportunità che un gestore rivale si giocherebbe solo se fosse l’ultima delle alternative. In realtà in molti ci hanno provato, ma in pochi ci sono riusciti come Iliad. Questo provider proveniente dalla Francia è riuscito a rubare tanti utenti al colosso anglosassone che da anni domina in Italia e in Europa.

Le offerte a basso costo e con tanti contenuti hanno contribuito a rendere più semplice la decisione degli utenti Vodafone: scappare via. Adesso però il gestore leader della telefonia mobile vuole recuperare, e per questo ha imbastito una nuova campagna promozionale. Questa è basata sulle offerte migliori di sempre da parte di Vodafone, le quali arrivano con tre possibilità diverse.

Vodafone rimette in campo le sue Special Minuti per battere Iliad e riprendersi gli utenti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB