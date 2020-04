Vodafone ha recentemente presentato al pubblico italiano un’offerta in grado di far sognare coloro che vorrebbero attivare una nuova SIM ricaricabile, la migliore promozione del periodo è sicuramente la Special 50 Digital Edition, soluzione da ben 50 giga ad uno dei migliori prezzi in circolazione.

La passa a Vodafone può essere richiesta esclusivamente in versione operator attack con accesso diretto da coloro che richiederanno la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale, ovviamente con la solita portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo da sostenere inizialmente non corrisponderà a cifre particolarmente elevate, nello specifico verrà richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, su cui poi portare il proprio numero di telefono.

Passa a Vodafone con la promozione che non ti aspetti

La Special 50 Digital Edition nasconde al proprio interno tantissimi contenuti di altissimo livello, basti pensare infatti a 50 giga di traffico dati da poter utilizzare tranquillamente fino ad una velocità massima di 600Mbps in download, passando anche per minuti illimitati per telefonare a chiunque in Italia, o più semplicemente SMS senza limiti da poter inviare a tutti i numeri di telefono.

Il costo fisso da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, nello specifico l’utente si ritroverà a dover versare soli 7 euro al mese, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza dover nemmeno sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata; in altre parole il cliente che non si troverà bene con Vodafone potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.