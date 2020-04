Il pericolo di scoprire di esser stati vittime di clonazione è tornato a farsi vivo e questa volta non direttamente in relazione alle carte bancarie, ma bensì alle SIM telefoniche. Una nuova serie di duplicazioni sono in atto in tutto il Paese, sebbene al momento queste non risultino essere un numero ingente, il campanello d’allarme è risuonato lo stesso perché in gioco non vi è solamente il proprio numero telefonico ma anche il proprio mobile token.

SIM telefoniche clonate: ecco cosa sta accadendo e perché

Da quando i sistemi di sicurezza bancari si sono evoluti, introfularsi nei conti altrui al fine di derubarli è diventato nettamente difficile e pressoché impossibile. L’istituzione obbligatoria del mobile token ha, infatti, messo un punto ad un incessante serie di truffe che negli anni avevano assalito decine e decine di clienti in tutta la penisola. I cybercriminali, però, non sembrano essersi arresi davanti a questo blocco e per aggirarlo hanno pensato bene di bypassare il sistema, facendo illudere lo stesso di essere i proprietari del conto.

Rintracciati anticipatamente attraverso degli attacchi di phishing, le vittime vengono raggirate con dati forniti da loro stesse e con eventuali foto di documento oramai presenti su ogni social network; visitare il profilo di un utente e non trovare la foto (caricata ingenuamente e senza secondi fini) di una patente o di un passaporto è diventato alquanto improbabile.

Vista la pericolosità delle clonazioni delle SIM, dunque, il consiglio può essere solo uno: prestare la massima attenzione e non caricare mai dati o foto di elementi troppo sensibili.