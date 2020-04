La passa a WindTre più in voga del momento permette ad una specifica porzione di utenti di richiedere effettivamente l’accesso a 50 giga di traffico dati, 200 SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni numero di telefono, spendendo cifre che risultano essere relativamente ridotte.

Le due versioni che vi elencheremo di seguito sono da considerarsi attivabili esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che il consumatore avrà l’opportunità di richiedere la promozione solo se si ritroverà in determinate condizioni d’uscita da uno specifico operatore telefonico italiano. La portabilità è da ritenersi sempre strettamente obbligatoria, come anche il costo iniziale da sostenere pari a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Assenti, invece, gli odiati vincoli contrattuali di durata, in questo modo il cliente avrà l’opportunità di richiedere la portabilità dall’azienda in un qualsiasi momento, senza comunque pagare penali aggiuntive a quanto previsto di base dalla promozione.

Passa a WindTre: tutte le migliori offerte da attivare subito

La WindTre Go 50 Top+ è la promozione riservata agli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale, il suo costo corrisponde esattamente a soli 5,99 euro al mese a tempo indeterminato.

La WindTre Go 50 Fire+, invece, è l’offerta riservata per agli esclusi dalla precedente (quindi PosteMobile, Kena Mobile, ho.Mobile e Fastweb Mobile), con la possibilità di richiesta anche da coloro che provengono da Iliad, per un prezzo finale corrispondente esattamente a 6,99 euro a rinnovo.

Entrambe le offerte possono essere richieste sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’operatore stesso.