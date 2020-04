Il produttore cinese OnePlus ha annunciato da poche settimane a livello globale i suoi nuovi smartphone, cioè i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Alcuni rumors, però, ci avevano suggerito l’arrivo di un ulteriore device dell’azienda noto con il nome di OnePlus Z. Questo device sarebbe dovuto arrivare in veste ufficiale qualche settimana fa, ma l’epidemia dovuta al COVID-19 ha costretto l’azienda a rimandare il suo debutto. Nel frattempo, però, possiamo osservare questo dispositivo in alcune immagini dal vivo.

Confermato il foro centrale nel display del prossimo smartphone OnePlus

Rispetto ai modelli dello scorso anno, per questi nuovi smartphone OnePlus ha deciso di adottare un display forato. Nello specifico, sappiamo bene che sugli ultimi OnePlus 8 e Oneplus 8 Pro il foro è molto piccolo ed è posto sul lato sinistro del pannello. La versione mid-range che arriverà nel corso delle prossime settimane avrà anch’essa un foro nel display.

Tuttavia, come anticipato dai rumors e come confermato da queste nuove immagini dal vivo, il foro del prossimo OnePlus Z sarà posto al centro del display, ricordando un po’ il design degli ultimi flagship di Samsung, i Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra. Questo nuovo smartphone targato OnePlus avrà ovviamente altre differenze estetiche rispetto ai suoi fratelli maggiori. Le cornici, ad esempio, saranno leggermente più spesse e il display non avrà curvature ai bordi.

Il design sarà differente anche sul retro. Qui, infatti, ci sarà una tripla fotocamera ma con i sensori posti a semaforo sul lato sinistro della scocca e non al centro (come ha sempre fatto l’azienda fino ad ora).