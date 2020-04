Da circa 45 giorni gli Italiani sono costretti alle restrizioni domiciliari. Un mese e mezzo dal famoso lockdown dettato dalla pandemia. Siamo certi che milioni di cittadini, per ovvi motivi, hanno utilizzato Netflix più di qualunque altro periodo da quando esiste la piattaforma. Se dopo tutte queste settimane avete terminato i vostri titoli e contenuti preferiti su Netflix c’è un modo per scovarne di nuovi, una serie di codici segreti a molti sconosciuti. L’unico limite di questo trucchetto è che si possono utilizzare tali codici solo da browser. Ma è logico pensare che, non appena trovato il contenuto che vi interessa, potrete andare a guardarlo su smart tv o su smartphone. Andando all’indirizzo https://www.netflix.com/browse/genre/#### e, successivamente sostituendo i cancelletti con i codici a quattro o cinque cifre, potrete accedere alla pagina web di ciascun genere su Netflix. Per esempio, digitando il codice 67673 potrete accedere alla lista titoli https://www.netflix.com/browse/genre/67673

In questo modo avrete accesso ad una miriade di titoli. Se neanche così riuscirete a trovare quello che vi interessa, potrete attuare una funzione che in pochi conoscono; richiedere i titoli che vi interessano suggerendoli a Netflix( suggerimento titoli).

