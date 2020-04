Mumkair è uno smartwatch del tutto singolare. Oltre ad essere un vero e proprio fitness tracker dotato di tutte le funzionalità essenziali per il monitoraggio dell’attività sportiva, il dispositivo integra anche degli auricolari true-wireless, fungendo sia come custodia che come base di ricarica. Basterà sganciare gli auricolari dalla casa dell’orologio per indossarli ed avviare la riproduzione musicale.

Gli auricolari sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione più veloce e stabile con lo smartphone ed una modalità di accoppiamento automatica. Grazie al driver da 6 mm, gli auricolari offrono un’esperienza audio di alta qualità, mentre è possibile controllare la riproduzione musicale tramite dei comandi touch. Ciò significa che, esercitando una piccola pressione sulla testina dell’auricolare, è possibile mettere in pausa o avviare la riproduzione musicale, regolare il volume, gestire le chiamate telefoniche ed interagire con l’assistente vocale.

Gli auricolari Mumkair sono dotati di microfono con funzionalità di cancellazione del rumore di fondo, garantendo la migliore qualità di chiamata indipendentemente dall’ambiente in cui ci si trova. Oltre ciò, ciascun auricolare può essere utilizzato singolarmente, in quanto il chip integrato consente anche l’accoppiamento separato da ciascun auricolare con lo smartphone, e si può poi scegliere di passare da uno all’altro senza alcun ritardo o interruzione.

Quanto all’autonomia, gli auricolari Mumkair garantiscono 180 minuti di riproduzione con una singola attività, e necessitano di circa quaranta minuti per caricarsi completamente. La batteria integrata nell’orologio fornirà altri 180 minuti di riproduzione musicale, portando dunque l’autonomia degli auricolari ad un totale di 360 minuti.

Mumkair, lo smartwatch

Ma passiamo allo smartwatch Mumkair. Questo è dotato di avanzati sensori di movimento e di rilevamento della frequenza cardiaca, per cui è in grado di monitorare le condizioni fisiche in tempo reale, per tutto il giorno. Il fitness tracker supporta la funzionalità di contapassi, di monitoraggio del sonno, di rilevamento del battito cardiaco, delle calorie bruciate, di sveglia ed è certificato IPX5, ed è dunque resistente agli getti d’acqua.

Lo smartwatch supporta diverse modalità sport e funziona in accoppiamento con l’app Mumkair, grazie alla quale è possibile osservare nel dettaglio i dati dati sulla salute e sull’attività fisica, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e le calorie bruciate durante l’esercizio. L’app permette anche di stabilire quali notifiche ricevere sullo smartwatch.

Il dispositivo è dotato di uno schermo TFT da 1,3 pollici ed un comodo cinturino in silicone, che garantisce una calzata confortevole ed una vestibilità morbida. La batteria assicura ben sette giorni di autonomia e può essere ricarica con il cavo magnetico in dotazione, in solo 1,5 ore.

Mumkair è attualmente alla ricerca di sostenitori su Kickstarter e il prezzo del dispositivo sarebbe fissato intorno i 70 dollari. Le spedizioni globali dovrebbero cominciare a Giugno.