MediaWorld raccoglie un volantino incredibilmente vario ed interessante, proprio per cercare di accontentare il maggior quantitativo di utenti possibile, sopratutto in un periodo di così forte stress dettato dalla quarantena e dallo stare forzatamente rinchiusi in casa.

La campagna promozionale oggi disponibile, infatti, è intrisa di offerte pensate per aiutare il consumatore a “dedicarsi una giornata perfetta, utilizzando la tecnologia creata appositamente per sé“. Tutti i prezzi elencati sono attivi solo online fino al 30 aprile 2020, solo ed esclusivamente sul sito ufficiale; per facilitare le compravendite, è bene ricordare che le spedizioni sono sempre gratis.

Volantino MediaWorld: nuova campagna dai grandi sconti

Sfogliando la campagna promozionale è facile notare come l’azienda sia stata perfettamente in grado di suddividere i prodotti per aree di interesse e di utilizzo. La prima che incrociamo è la cosiddetta Beauty, al suo interno troviamo ovviamente tutti i dispositivi creati appositamente per il benessere quotidiano, dai tagliacapelli, phon, depilatori e similari.

Poco sotto incrociamo Sport, con assistenti vocali, smartwatch, wearable, monopattini e tutto ciò che ruota attorno al fitness. Per poi arrivare su Cultura e Creatività (tablet, kindle o ebook reader), Outdoor (droni, barbecue e bici elettriche), Food (i prodotti per la cucina) e divertimento (con le console, i giochi, gli assistenti vocali o i prodotti per rendere la casa più smart).

Il volantino MediaWorld è questo e naturalmente anche altre offerte legate all’informatica o agli smartphone in generale; se interessati o curiosi di conoscere i prezzi da vicino, aprite la pagina seguente.