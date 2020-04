Lucifer, The Witcher e Vis a Vis sono delle serie televisive molto apprezzate da spettatori provenienti da tutto il mondo. Tutte e tre le serie devono il proprio successo alla particolarità delle loro trame ed alla bravura degli attori. Tutte le stagioni sono disponibili sulla piattaforma, colosso dello streaming, Netflix, con le rispettive quattro stagioni, prima stagione e quattro stagioni.

Moltissimi utenti vogliono scoprire altre vicende, ma le riprese sono momentaneamente interrotte per salvaguardare la salute di tutta l’equipe a causa della pandemia che ha destabilizzato anche il mondo cinematografico. Ecco quali sono le novità sulle prossime stagioni.

Incredibile successo per Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: ecco gli aggiornamenti

Per quanto riguarda le serie sospese, le interessate sono Lucifer e The Witcher anche se la produzione della prima citata ha trovato il modo di mandare in onda ugualmente gli episodi. Secondo le indiscrezioni ricevute all’appello manca l’episodio finale della quinta stagione, ma è previsto un aggiornamento del catalogo di Netflix per introdurre una prima parte nei tempi prestabiliti.

Per la serie televisiva polacca-statunitense The Witcher la situazione è molto più complicata perché il COVID-19 ha colpito il Regno Unito quando le riprese erano cominciate già da qualche giorno. La seconda stagione era prevista nei primi mesi del 2021, ma visto l’andamento del virus c’è la possibilità di dover aspettare qualche mese in più.

A Vis-a-Vis è spettata la sorte peggiore anche se gran parte degli utenti di Netflix hanno apprezzato notevolmente questa serie televisiva spagnola. Purtroppo, però, la produzione ha deciso di non rinnovarla per una quinta stagione.