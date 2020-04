L’operatore francese Iliad, dopo aver dato la possibilità di preordinarlo, permette da ieri 24 aprile 2020 di acquistare direttamente online, il nuovissimo Apple iPhone SE 2020 in un’unica soluzione o in 30 rate mensili.

Dal 17 aprile scorso, l’operatore ha aggiornato la propria selezione “smartphone” del suo sito ufficiale, aggiungendo il nuovo dispositivo al catalogo degli smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone SE 2020 disponibile anche con Iliad

Anche il quarto operatore di rete mobile italiano consente ora l’acquisto diretto tramite il suo sito, con le modalità già note per gli altri modelli Apple venduti da Iliad. Sul sito ufficiale è infatti possibile acquistare le varianti da 64 4 128 GB di memoria interna, nelle colorazioni nero, bianco e red per la versione da 64 GB, mentre solamente in nero per quella da 128 GB.

Apple iPhone SE 2020 da 64 GB ha un costo di 489 euro in un’unica soluzione, oppure a 13 euro al mese per 30 mesi con 99 euro di anticipo. Rispetto al prezzo di listino, Iliad ha applicato uno sconto di 10 euro. Il modello da 128 GB si può invece acquistare al prezzo di 549 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 14 euro al mese per 30 mesi con 129 euro di anticipo.

Vi ricordo che iPhone SE 2020 è dotato di un display Retina da 4.7 pollici, un processore A13 Bionic con Neural Engine a 8 core e di una batteria che supporta la ricarica wireless e quella veloce. Sul dispositivo è presente il tasto Home con sensore di impronte digitali Touch ID. Supporta inoltre le connessioni Wi-Fi 6 e LTE mentre il sistema operativo pre installato è iOS 13. Il comparto fotografico presenta un sensore frontale da 7 megapixel e una fotocamera posteriore da 12 megapixel. Per maggiori informazioni sull’acquisto, visitate il sito ufficiale dell’operatore.