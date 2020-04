Iliad anche nel 2020 si sta dimostrando uno degli operatori più popolari nel campo della telefonia mobile italiana. Tra pochi giorni, la compagnia francese festeggerà i due anni di attività nel nostro paese. Con un bacino di utenti che supera in termini di unità i cinque milioni, Iliad rappresenta un rivale a tutti gli effetti per TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, come attivare due offerte di grande risparmio sul sito ufficiale

Ovviamente la ragione principale del successo di Iliad continua ad essere la promozione Giga 50. Gli utenti che sottoscrivono questa ricaricabile, al prezzo di 7,99 euro, avranno a loro disposizione soglie illimitate per chiamate e messaggi a cui vanno aggiunti anche 50 Giga per la connessione internet.

Tra le proposte commerciali di Iliad però non risulta esserci soltanto la Giga 50. La compagnia francese mette a disposizione dei suoi abbonati due ulteriori iniziative attraverso il sito ufficiale.

La prima offerta è la Giga 40. Chi sottoscrive Giga 40 avrà sempre accesso a minuti ed SMS illimitati a cui si aggiungono anche 40 Giga per navigare in internet. Oltre a tutto ciò, gli utenti avranno anche a loro disposizione – novità delle ultime settimane – 4 Giga per la connessione roaming dall’estero. Il costo mensile si attesta sui 6,99 euro.

Sempre attraverso il sito internet ufficiale è disponibile anche la promozione solo Voce. Questa tariffa mette a disposizione del pubblico minuti per effettuare chiamate in Italia verso numeri fissi e mobili. Il costo per il rinnovo mensile per questa particolare offerta è di 4,99 euro. Tutte e due le promozioni presentate prevedono una quota di attivazione pari a 10 euro.