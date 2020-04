Una delle categorie più popolari di YouTube è quella dedicata ai videogiochi. Sono sempre di più, infatti, gli utenti che decidono di frequentare questa piattaforma per guardare i game-play di giocatori più esperti, sia per apprenderne le tattiche di gioco e migliorarsi, sia per vero e proprio intrattenimento e divertimento.

Un’altra piattaforma molto diffusa tra i gamers è Twitch. Questa, di proprietà di Amazon, permette di realizzare una live-streaming di un qualsiasi videogioco, che può poi essere fruita sia in diretta che on demand, al termine della Live. Si tratta di un servizio molto popolare, che conta più di dieci milioni di utenti attivi ogni giorno, nonché la piattaforma privilegiata per la trasmissione in diretta di eventi e competizioni eSports.

Anche Facebook debutta nel mondo dello streaming dei videogiochi con Facebook Gaming

Adesso, però, debutta nel mondo dello streaming dei videogiochi anche Facebook, con il suo servizio Facebook Gaming, disponibile – al momento – come app per smartphone e tablet Android, oltre che per desktop. Come si può facilmente intuire, grazie a Facebook Gaming sarà possibile trasmettere in diretta il game-play di un gioco eseguito da mobile o da PC con pochi, pochissimi click. Basterà, infatti, semplicemente cliccare sul tasto Go Live.

Ovviamente, dall’altra parte, gli utenti avranno la possibilità di seguire la diretta, lasciare commenti, seguire i propri streamer preferiti, ricevere una notifica non appena uno degli account seguiti inizia la sua live-streaming e pare sia possibile effettuare delle donazioni, proprio come accade con Twitch. Anzi, pare che l’intero sistema di monetizzazione dipenda dalle donazioni effettuate dagli utenti, dal momento in cui Facebook Gaming non mostrerà alcun tipo di annuncio pubblicitario.

Come detto in precedenza, l’app Facebook Gaming è al momento disponibile per i soli smartphone e tablet Android. Non si hanno ancora informazioni sull’eventuale rilascio per i dispositivi iOS. Al momento, si attende un’approvazione da Apple.