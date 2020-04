Hai mai desiderato poter esprimere te stesso attraverso un piccolo, quanto simpatico, avatar virtuale? Chi ha utilizzato – o ancora utilizza – i celebri Bitmoji di Snapchat saprà sicuramente a cosa mi sto riferendo. Questi, consistono in omini virtuali che possono essere personalizzati a proprio piacimento, sulla base delle nostre fattezze (o, perché no, sui propri gusti personali) e dei quali è possibile ottenere anche dei simpatici sticker da condividere nelle Chat.

Ebbene, dopo un lungo periodo di sperimentazione, anche Facebook lancia i suoi Avatar, adesso disponibili in tutta Europa. Come si potrebbe facilmente intuire dal nome, Avatars consiste in un tool che permette agli utenti di creare un proprio avatar virtuale, mettendo a sua disposizione diversi strumenti di personalizzazione. E’ possibile, per esempio, cambiare la forma del viso, degli occhi, del naso e della bocca, il colore della pelle, il colore ed il taglio dei capelli, o ancora personalizzare il proprio avatar con degli accessori, del make-up e dei vestiti.

Facebook Avatars, nuovi e simpatici sticker arrivano nelle Chat

Facebook fornirà una serie di sticker ed animazioni con l’avatar creato, e questi possono poi essere utilizzati sia all’interno delle Chat di Messenger, che per commentare i post condivisi sul Social. Nel primo caso, sarà possibile condividere uno sticker semplicemente cliccando sull’icona degli adesivi, a destra della barra di digitazione del testo, e poi cliccare sul pacchetto avatar. Nel secondo caso, invece, sarà necessario selezionare l’adesivo dal menù delle reactions.

Stando a quanto segnalato dai colleghi di TechCrunch, il Social avrebbe già cominciato a distribuire in Europa questo nuovo strumento. Chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento e non è ancora in grado di creare il proprio avatar, potrebbe dover attendere ancora un po’. Intanto, fateci sapere se, per voi, Facebook Avatars è già disponibile!