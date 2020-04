Il periodo che stiamo attraversando è tutt’altro che positivo, sopratutto da un punto di vista economico, per questo motivo Enel ha deciso di compiere un passo in avanti verso i propri clienti, offrendo numerosi vantaggi a titolo completamente gratuito, nonché offerte molto interessanti.

Il gestore più famoso d’Italia prova in tutti i modi ad addolcire gli sguardi di fuoco degli utenti che, a causa della quarantena, si sono ritrovati chiusi in casa (a causa del Covid-19); le conseguenze sono facilmente immaginabili, le bollette sono destinate a lievitare, con il rischio di avere meno denaro a disposizione, ma più costi fissi. Per cercare di limitare i danni, Enel ha pensato di premiare tutti i clienti che hanno aderito al programma “enelpremia WOW!” con i seguenti vantaggi.

Enel: ecco i premi per i clienti iscritti al programma

Aumento della potenza del contatore – fino al termine del mese corrente gli utenti potranno incrementare la potenza superando i 2Kwh previsti di legge, per ovviare alla maggiore richiesta di energia quotidiana.

Incremento del bonus a disposizione – coloro che sceglieranno di aderire al bonus del mese di Aprile, riceveranno un extra di 20 euro , accreditato sulla bolletta futura.

3 mesi gratis con fibra di Melita – risparmio di 81 euro per coloro che vorranno effettivamente testare il servizio sulla propria pelle.

10 euro di bonus – chi sceglierà infine di attivare l'addebito diretto sul conto corrente e la ricezione della bolletta via web, potrà godere di un bonus di 10 euro applicato sulla bolletta successiva alla data di attivazione.

Come specificato in precedenza, tutti i servizi ed i vantaggi indicati sono validi solamente per i clienti di Enel.