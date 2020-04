Il diesel continua imperterrito la propria battaglia personale nei confronti dell’elettrico, riuscendo a vincere su tutti i fronti, a partire proprio dal responso della popolazione mondiale. Ad oggi risulta effettivamente ancora preferito e maggiormente venduto, come conseguenza di alcune motivazioni ampiamente condivisibili.

Il futuro dell’automobile sembra in tutti i modi, e giustamente oseremmo dire, ampiamente rappresentato dal motore elettrico; siamo purtroppo giunti ad un punto di non ritorno in termini di inquinamento ambientale, siamo costretti ad invertire la rotta, ed un inizio potrebbe essere proprio l’automobile in grado di garantire completamente zero emissioni. Nonostante ciò, la maggior parte degli utenti la ritiene ancora acerba per una ampia diffusione sul territorio, le motivazioni più comuni sono le seguenti.

Diesel contro Elettrico: ecco cosa spinge gli utenti all’acquisto