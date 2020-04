CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti, è la Top 50 con tutto incluso

Come tanti altri gestori minori poi diventati grandi, anche CoopVoce sembra voler seguire un percorso ben definito. Il noto gestore del marchio Coop è riuscito negli ultimi tempi a guadagnarsi la fiducia degli utenti, i quali prima non volevano proprio saperne di sottoscrivere una delle sue promozioni. Queste venivano tracciate di poca abbondanza in merito ai contenuti, nonostante i prezzi fossero davvero molto abbordabili.

In seguito però CoopVoce, complice anche la probabilità di una chiusura totale, ha deciso di modificare la sua strategia mettendo in campo più forse. Il gestore è riuscito infatti a generare nuove offerte che hanno attratto una grande cornice di pubblico che ad oggi cinge questo gestore virtuale. Non ci sono infatti dubbi secondo gli utenti che questo sia il provider più affidabile di tutti, anche perché nessuno ha mai ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta.

CoopVoce: la nuova offerta si chiama ChiamaTutti Top 50 ed include al suo interno il meglio che possiate desiderare

Se prima CoopVoce non se la passava per nulla bene, adesso la situazione è cambiata. Sono tanti infatti gli utenti che una volta deciso di cambiare gestore, valutano le promozioni del provider di casa Coop.

Nessuno avrebbe mai immaginato che questa azienda sarebbe stata in grado di modificare le sue strategie primarie. Ora come ora a dimostrarlo è la nuova offerta che tutti conoscono con il nome di ChiamaTutti Top 50. Al suo interno potete trovare minuti senza limiti per telefonare chiunque voi vogliate, 1000 SMS verso tutti e anche 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile è di soli 10 €.