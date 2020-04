Nelle ultime settimane, tra fake news e brecce informatiche, il mondo del web è stato completamente stravolto. Nonostante l’emergenza sanitaria continui a diventare sempre più pesante, purtroppo in tutto il mondo ci sono delle persone incoscienti che cercano di trarne profitto. Secondo alcuni esperti di sicurezza informatica, infatti, a quanto pare sono apparse sul Google Play Store di Android alcune applicazioni gravemente dannose per i nostri dispositivi e, in particolare, per la nostra privacy. A causa di alcune vulnerabilità nascoste, infatti, ad oggi sono oltre 100 milioni gli utenti che rischiano attacchi Hacker. Scopriamo di seguito i dettagli

Google Play Store: ecco le 10 app pericolose da disinstallare Di seguito la lista aggiornata delle app più pericolose scovate sul Play Store: SuperVPN Free VPN Client,

TapVPN Free VPN,

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN,

Korea VPN – Plugin for OpenVPN,

Wuma VPN-PRO,

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites,

Super VPN 2019 USA,

Secure VPN-Fast VPN Free,

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN. Stando a quanto segnalato da un recente report, quindi, le app appena citate sono state scaricate da ben 120 milioni di utenti. Trattandosi di servivi VPN, purtroppo, queste ultime permettono ad Hacker e Cyber criminali di accedere ad un’infinità di informazioni personali, come ad esempio cronologie dei siti Web, username, password, foto, video, messaggi e tanto altro ancora. Tutte le applicazioni, in realtà, sono già state segnalate nell’ottobre 2019 ma, ad esclusione di Best Ultimate VPN, ad oggi nessun sviluppatore ha fornito degli aggiornamenti di sicurezza per risolvere i problemi. Se siete tra gli utenti che hanno scaricato queste app, quindi, vi consigliamo di disinstallarle il prima possibile.