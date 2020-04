Android: gratis 3 app e giochi a pagamento sul Play Store di Google

Il mondo Android è diventato un avere propria istituzione a livello mondiale. I sistemi operativi mobili sono ormai in decadenza, visto che grandi aziende proprio come quella che ha generato il robottino verde e come Apple che ha creato iOS, hanno monopolizzato il mondo mobile.

Non ci sono infatti dubbi che il dualismo tra queste due superpotenze vada avanti incontrastato, dal momento che anche Windows Mobile è scomparso. Android sta provando ad affermarsi secondo i suoi criteri migliori, i quali includono una grande versatilità per tutti gli utenti che scelgono il sistema operativo. Tutti sanno infatti che quando scelgono di passare alla piattaforma di Google, potranno avere a disposizione grandi margini di personalizzazione su tutto il sistema. Questa è una possibilità esclusiva che solo Android offre, con l’aiuto di altre variabili come il Play Store. Questo market è in grado di offrire tanti contenuti in base alle esigenze del cliente. Ci sono infatti giochi e applicazioni di ogni genere, le quali permettono anche di modificare proprio il sistema operativo per quanto concerne le icone, i menu o magari i temi.

Android solo per questa giornata ha scelto di regalare applicazioni e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Nella breve lista che trovate qui sotto ci sono 3 giochi e applicazioni di casa Android che potete scaricare gratis dal Play Store. Fate presto prima che finisca il tempo.