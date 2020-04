La piattaforma di e-commerce Amazon nelle ultime ore ha registrato problemi di rete in Italia. Nello specifico, i disservizi riguardano l’intero ecosistema, sia l’e-commerce che i servizi accessori come Prime Video e Kindle.

Nonostante siano attualmente in fase di rientro, i problemi di Amazon non riguardano solamente il maketplace, ma anche i servizi accessori come Prime Video e Kindle. Scopriamo insieme cosa è successo.

Amazon: problemi di rete in Italia per la piattaforma di e-commerce

Il colosso di Seattle sta avendo problemi diffusi in tutta Italia, è quasi impossibile navigare tra i siti, le immagini e molti altri elementi della pagina non vengono caricati. Il problema sembrerebbe riguardare soprattutto la navigazione tramite desktop. Da browser mobile invece, la piattaforma è accessibile e anche Prime Video è navigabile, nonostante vengano riscontrati problemi nella riproduzione dei contenuti tramite l’applicazione nativa.

In altri casi invece, non è nemmeno possibile accedere a Prime Video e l’utente viene immediatamente bloccato. Secondo il sito Down Detector, che come sapete registra le segnalazioni degli utenti, il problema sembra essere diffuso in tutta Italia in modo omogeneo. Altre segnalazioni sono state fatte anche nel nord della Francia.

Al momento, come anticipato precedentemente, il problema è in via di risoluzione, di conseguenza potrebbe iniziare a funzionare proprio ora, oppure tra qualche ora o addirittura nei prossimi giorni. A questo punto non ci resta che attendere magari una comunicazione ufficiale proprio da parte della piattaforma. Vi aggiorneremo non appena sapremo altri dettagli, nel frattempo potete continuare a navigare sull’applicazione Android o iOS.